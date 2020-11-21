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Saros Körfezi kıyısındaki yazlıkçılar, tatili uzatıp soba kurdu

DHA

Saros Körfezi kıyısındaki yazlıkçılar, tatili uzatıp soba kurdu


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ENEZ (Edirne), (DHAEDİRNE'nin Saros Körfezi kıyısındaki turistik ilçesi Enez'de yazlıkları bulunan vatandaşlar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle memleketlerine dönmedi. Yazlıkçılar, kış için hazırlık yapıp, soba kurdu. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 7 bin 500 yazlık konuttan 1200'ünün dolu olduğunu belirterek, "Kışın 4 bin 200 olan nüfusumuz, bu artış ile birlikte 6 bine yaklaştı" dedi.
Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine, yazlıkları bulunan vatandaşların bir kısmı yaz tatillerini uzattı. Saros Körfezi kıyısında bulunan Edirne'nin turistik ilçesi Enez'de yazlıkları bulunan vatandaşlar, kışı geçirmek için hazırlık yapmaya başladı. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den ilçedeki yazlıklarına gelenler, doğalgaz bulunmayan evlerinde sobaları kurdu. Büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan tatilciler, Enez'de kalarak hem koronavirüsten korunup hem de doğal yaşamda kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdi. Kurdukları sobaların üzerinde yemeklerini pişirip, çaylarını demleyen tatilciler, salgın nedeniyle kalabalıktan uzaklaşıp, doğal bir yaşamı tercih ettiklerini söyledi.
'TATİLİ UZATTIK, SOBAMIZI KURDUK'
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kışı geçirmek için Enez'e gelen emekli Melek Yönel (68), koronavirüs salgını nedeniyle yazlıklarına geldiklerini söyledi. Kurdukları soba üzerinde yemeklerini pişirip, çaylarını demlediklerini belirten Yönel, "Salgında kalabalıktan kaçıyoruz. Burada hava temiz. Burada doğalgaz olmadığı için soba kurduk ama iyi ki burada kalmışız. Soba sıcaklığı çok daha güzel. Salgın geçene kadar burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.
Hem kendilerini hem de çocuklarını düşündükleri için yazlıklarında kaldıklarını belirten eşi Alaatin Yönel, (70) ise, "Covid-19 bize bahane oldu, tatilimizi uzattık. Yaşımız itibari ile hem kendimizi hem çocuklarımızı düşündüğümüz için yazlıkta kaldık. Allah ömür verirse burada kalmaya devam edeceğiz. Balık tutmaya gidiyoruz, ormanda geziyoruz. Sobamızı kurduk, ben sobayı yakıyorum, eşim yemek yapıyor" diye konuştu.
'İSTANBUL'A DÖNMEDİK'
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da yaşayan emekli Nurcan Sezer, Enez'de kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, "İstanbul'a dönecektik ama koronavirüs salgını olduğu için dönemedik. Yazlıkçılar ilk defa burada bu kadar uzun kaldık, çok mutluyuz. Burada yazlıkçı arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Telefon yok, bilgisayar yok ve eskiden olduğu gibi komşularımızla sohbet ettiğimiz o günlere geri döndük" dedi.
'SOBAMIZI KURDUK, SALGIN BİTENE KADAR BUARADAYIZ'
Soba kurup, koronavirüs salgını bitene kadar yazlıklarında kalacaklarını söyleyen emekli Necdet Dıramalı, daha önce kışın, sitelerinde kimsenin kalmadığını belirtti. Salgın nedeniyle çok insanın evlerine soba kurup, kışı geçirmeye hazırlandığını belirten Dıramalı, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kurdukları sobalar, elektrikli ısıtıcılarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada ortam sakin ve en önemlisi koronavirüs salgınından ve her türlü hastalıklardan korunmak için ailemizi, komşularımızı yakınlarımızı etkilememek ve bu hastalığa yakalanmamak için burada kalıyoruz. Salgın bitene kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Kışlık yakacağımız yeterli olacak şekilde var" ifadelerini kullandı.
'NÜFUSUMUZ 6 BİNE YAKLAŞTI'
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, "İlçemizde 7 bin 500 yazlık konutumuz var, bunlardan yaklaşık bin 200 civarı dolu. Bursa, İstanbul, Tekirdağ gibi illerden gelenleri kapsıyor. Koronavirüs salgınının artması sebebiyle ilçemize talepler de artıyor. Yazlıklarda kalan sayımız her geçen gün artmakta. Kışın 4 bin 200 olan nüfusumuz bu artış ile birlikte 6 bine yaklaştı. Enez Belediyesi olarak Edirne Valiliği ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile mahalle, iş yerleri ve alışveriş noktalarını sürekli dezenfekte edip, salgına karşı önlemlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-11-21 08:19:39

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