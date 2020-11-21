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Trakya'da sokağa çıkma yasağı başladı

DHA

Trakya'da sokağa çıkma yasağı başladı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERRuhan YALÇINResul ORUÇOĞLU / EDİRNETEKİRDAĞKIRKLARELİ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da sokağa çıkma yasağı başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kent merkezlerinde saatler 20.00'yi gösterdiği sırada dükkanlar kepenklerini kapatırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile yurt genelinde olduğu gibi Trakya´da da başladı. Edirne ve Kırklareli'de saat 20.00'yi gösterdiğinde işletmeler kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tekirdağ'da kent merkezinde ise sahil şeridinde araçlar ve vatandaşlar aynı saatte sokakları boşalttı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, cumartesi günleri saat 20.00 10.00 arası, pazar günü ise 20.00 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Ruhan YALÇIN Resul ORUÇOĞLU
2020-11-21 22:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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