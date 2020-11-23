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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi’nde “kalite” seferberliği

İHA

Trakya Üniversitesi’nde “kalite” seferberliği

Trakya Üniversitesi’nde eğitim ve yönetimde kaliteyi arttırma çalışmaları kapsamında “Yükseköğretimde EğitimÖğretim ve Akreditasyon Süreci” başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) vizyonu doğrultusunda kaliteyi merkeze alarak çalışmalarına devam eden Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversitesi’nin tüm birimlerinde kalitenin artırılması ve standartların yükseltilmesi konuları ile akreditasyon süreçleri görüşüldü.
Toplantıya; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın yanı sıra dekanlar, müdürler ile Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler ile birim kalite komisyonu üyeleri ve kalite temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, iç ve dış kalite güvence sistemi ile bu kapsamda yapılan çalışmaların YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda devam ettiğini vurgulayarak Trakya Üniversitesi’nin bu doğrultuda önemli adımlar attığını söyledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in açılış konuşmasının ardından Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler, Trakya Üniversitesi’nin toplam kalite yönetimi konusunda bir sunum gerçekleştirerek Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılması planlanan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Trakya Üniversitesi’nin kalite yolculuğu hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan ve “2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı” kapsamında iki aşamalı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Güler, eğitim ve yönetimde hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi amacıyla Aralık 2020’de bir değerlendirmeye tabii tutulacaklarını belirtti.

“Kalite çalışmaları tüm birimlerde yaygınlaşacak”
Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sevinç Maden, Trakya Üniversitesi’nin kalite çalışmalarına ilişkin durum tespiti ile kurumsal ve program bazlı akreditasyon süreçleri hakkında bilgiler vererek üniversitede kalite çalışmalarının tüm birimlerde yaygınlaşması, paydaş katılımının artırılması, sürekli öğrenme ve iyileşmeye yönelik bir kalite kültürünün oluşturulması konularında paylaşımlarda bulundu. Üniversitelerin öncelikle, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından planlama, uygulama, kontrol etme (izleme) ve önlem alma (iyileştirme) ve PUKÖ Döngüsü kapsamında değerlendirileceğini belirten Prof. Dr. Sevinç Maden, bu koşulların sağlanması için izlenebilecek yol haritasının ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.

“Tüm birimlerimizde akredite olmayı hedefliyoruz”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, kalite serüveninde önemli adımlar attıklarını ve büyük başarılar yakalama yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Üniversite bünyesindeki birimleri ziyaret ederek önümüzdeki 4 yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve hedefleri aktarmaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kalite konusunun kurumlar açısından önemli bir kazanım olduğu inancıyla tüm birimlerin iyileşme ve değerlendirme süreçlerine en iyi şekilde hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Hedef belirleme, belirlenen hedefleri paylaşma ve motivasyon toplantılarıyla Trakya Üniversitesini daha ileriye ve en iyiye taşımayı amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarısını artırma, eğitim öğretimin kalitesini yükseltme, bilimsel çalışma ve projeleri artırma, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ilk 50’de yer alma ve dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500’e girme gibi önemli hedefler belirlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 4 yıl sonunda tüm birimleriyle akredite olmuş ve kalite süreçlerini başarıyla tamamlamış bir üniversite olmak istediklerini belirterek süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitimöğretim ve yönetim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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