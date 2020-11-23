At arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırımın üzerine park eden kişiye, polis tarafından 132 lira ceza kesildi.
Keşan´da yaşayan S.B., fatura işlemlerini halletmek üzere, at arabasıyla çarşıya çıktı. At arabasını, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma çıkararak, park eden S.B., işlemlerini yaptırmaya gitti. Polis, at arabasını kaldırıma park edip, yayaların geçişini engelleyen S.B.'ye, 132 lira ceza uyguladı. At arabası ise S.B. tarafından kaldırımdan indirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-23 16:43:59
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