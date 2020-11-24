Araçta 3 kilo esrar ve yüklü miktarda dövizle yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE´de, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo 780 gram esrar ile yüklü miktarda döviz ele geçildi. Gözaltına alınan sürücü E.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakası belirlenen E.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kilo 780 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 215 euro, 500 dolar, 1320 Bulgar levası ile 855 Türk lirası ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve paralara el koyulurken, sürücü E.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-11-24 16:15:23



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