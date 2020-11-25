Edirne’nin kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlandı

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Edirne’nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında kutlama törenleri düzenlendi.

Edirne’nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında kutlama törenleri düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafe ve maske tedbirleri ile düzenlenen tören, çelenklerin sunumlarının ardından sona erdi. Bu yıl, Kovid 19 pandemisi nedeniyle, Talatpaşa asfaltı üzerinde düzenlenen kutlama törenleri ve geçiş törenleri gerçekleştirilmedi.

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