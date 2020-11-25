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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı

DHA

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, Atatürk Anıtı önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kutlandı.
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı, Atatürk Anıtı önünde maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek kutlandı. Törene İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan Başkan Gürkan, "Edirne'nin düşman işgalinden son ve sonsuza kadar kurtuluşunun 98'inci yılı kutlu olsun. 98 yıl önce 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyerek yola çıkan Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milleti, Misak-ı Milli sınırları içerisindeki her bir karış vatan toprağını kurtarmak için ant içmişlerdi. Cumhuriyetin ilanından önceki son 100 yıla baktığımızda, Edirne 4 kez büyük işgaller yaşamıştı. 1829'da Ruslar tarafından, 1877-1878 ve 93 harbinde yine Ruslar tarafından 1912-1913 Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından ve en son 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlar tarafından işgal edilmişti" dedi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlamalardaki diğer etkinlikler iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-11-25 12:38:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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