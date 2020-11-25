Keşan Emniyeti, kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve şiddetin her türlüsüyle mücadele kapsamında KADES uygulamasını vatandaşlara tanıttı.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES hakkında Alparslan Türkeş Meydanı’nda açılan stantta, oradan geçenlere bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, gün boyunca kadın ve erkek herkesi şiddet konusunda bilgilendirdi.

Görevli polisler ayrıca, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulaması tanıtım amaçlı vatandaşlara broşür dağıttı.

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