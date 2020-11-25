Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan dava 13 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın 3’üncü celsesi görüldü. Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı katıldı. Bir önceki yargılamadaki hususların tekrarı ile devam eden duruşma tanık dinlenmesi talebiyle 13 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.