(Görüntülü) Edirne'de kaza sonrası arbede: 2 yaralı

EDİRNE'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan H.A.'nın yakınları otomobil sürücüsü O.T.'yi darp etti. Polis arbedeyi güçlükle önlerken 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi karayolu üzerindeki İki Köprü arası mevkisinde meydana geldi. H.A., kullandığı 22 ED 854 plakalı motosiklet ile Edirne istikametine giderken, karşı yönden gelen O.T., yönetimindeki 22 AU 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A., yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından tedavisi için ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

YARALI YAKINLARI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ DARP ETTİ'

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı motosiklet sürücüsü H.A.'nın arkadaşları otomobil sürücüsü O.T.'yi tekme tokat darp etmeye başladı. Bu sırada araya giren polis ekipleri O.T.'yi kurtarıp kalabalığı güçlükle dağıttı. Tekme tokat darp edilen O.T.'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-11-25 23:50:31



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