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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci senatosu, çevrim içi sınav özel gündemiyle toplandı

İHA

Öğrenci senatosu, çevrim içi sınav özel gündemiyle toplandı

Trakya Üniversitesi, Covid19 salgını nedeniyle, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitelerde başlayan uzaktan öğretim sürecinde öğrenciler ile olan toplantılarını dijital ortamda gerçekleştirmeye devam ediyor.
Türkiye’nin yanı sıra Balkanlardan ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen on binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, temelleri 2018 yılında atılan ve ülkemizde tek aktif öğrenci senatosu olan Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu’nu online ortamda gerçekleştirdi. Toplantıda, Trakya Üniversitesi’nin uzaktan eğitim süreçleri ile sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar görüşüldü.
Covid19’un yayılmasını önlemek ve uzaktan eğitimöğretim süreçlerini iyi yönetebilmek için öğrencilerle bir araya gelen Trakya Üniversitesi yönetimi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında bu yıl ikincisi düzenlenen dijital Öğrenci Senatosu Toplantısı’nda, gündeme ilişkin konuları ele alarak öğrencilerden gelen soru, görüş ve önerileri dinledi.
Salgın çerçevesinde ilk andan itibaren alınan önlemler, atılan adımlar ve hayata geçirilen uygulamaların öğrenciler ile birlikte değerlendirildiği toplantıda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesi yönetimi, üniversitede eş zamanlı çevrim içi gerçekleşecek sınavlara ilişkin alınan kararları öğrencilerle paylaştı. Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu temsilcilerinden oluşan öğrenciler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve yöneticiler, 20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz dönemi ara sınavlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak uzaktan sınav sürecinde öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Toplantıda ayrıca, üniversite tarafından belirlenen uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, EÖğretim Modeli, Microsoft Teams kullanımı ve Uluslararası Öğrenci EOryantasyon Sayfası ile öğrencilerin yaşadıkları sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Öğrencilerin eğitim süreçlerinin devamı ve sağlıkları ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ve YÖK ile Sağlık Bakanlığı’nın sürece yönelik tavsiyelerini hızlıca hayata geçirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nde ilk kez eşzamanlı ve çevrim içi yapılacak sınavların da belirlenen şekilde sorunsuz olarak tamamlanacağına inandığını belirtti. Öğrencilerin tüm uzaktan öğretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ve sorunları ivedilikle paylaşmasının, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrencilerle birlikte olmaya, sorunları hep birlikte göğüsleyerek çözüm için ortak akıl ile hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Toplantı sonunda öğrencilerin “Ara Sınav” döneminde uygulanacak ölçme ve değerlendirme kriterleri ile buna ilişkin uygulanacak esaslara yönelik yapılan her türlü duyuru/bilgilendirme ve paylaşımı dikkatle takip etmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin çevrim içi sınavlarının, Türkiye saatine göre gerçekleşeceği uyarısında bulunuldu.
Online toplantıya; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Öğr. Gör. Burak İşçimen, Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe ile senato üyesi öğrenciler katıldı.

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