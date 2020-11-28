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Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı

DHA

Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kimliği belirsiz kişi, tarihi Şah Melek Camii'nde dış cephe aydınlatmalarına zarar verip tabelasını sökerek kasketini astı. Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 591 yıllık Şah Melek Camii'ne gelen imam, aydınlatma ışıklarının kırılıp, malzemelere zarar verildiğini görünce durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede, caminin güvenlik kameralarının açılarının değiştirilip, dış cephe aydınlatmas ve bahçedeki çeşmeye zarar verildiği, sökülen tabelasının da ters çevirdiğini belirledi. Polis, inceleme sırasında dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını belirledi. Kasket ile tabelalar, incelenmek üzere alındı.
Cami cemaatinden Feyzullah Işık, sabah geldiklerinde bahçedeki çeşmeye zarar verildiğini gördüklerini belirterek, "Bunun üzerine imam güvenlik kamerasına baktı ve etrafa zarar verildiğini gördük. Tabelayı sökmüş, oradan güvenlik kamerasını ters çevirmiş. Su saatini çıkarmaya çalışmış ama çıkarmamış. Cami tabelasını kırmış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-11-28 12:52:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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