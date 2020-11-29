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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneliler kısıtlamaya uydu, caddeler turistlere kaldı

İHA

Edirneliler kısıtlamaya uydu, caddeler turistlere kaldı

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde yerel halkın kurallara uyduğu kent merkezinde bulunan Bulgaristanlı ve diğer turistlerin ise araçlarla gezip ardından konakladıkları otellere gittikleri görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Araçların teker teker durdurulup kontrol edildiği denetim de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara tutanak tutuldu.
Caddeler turistlere kaldı
Kent merkezinde yerel halkın çoğunlukla kurallara uyduğu, alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen ve geceyi Edirne’deki otellerde geçirmek isteyen Bulgaristanlı ve diğer ülke vatandaşlarının ise kısıtlamanın başladığı saatlerde Edirne sokaklarında araçlarıyla seyir halinde oldukları görüldü. Her yerin kapalı olduğunu gören turist vatandaşlar konakladıkları otellere geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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