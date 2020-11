Komşunun akın ettiği Edirne'de, Bulgarca anonslarla 'koronavirüs' uyarısı

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KORONAVİRÜS vakalarında riskli ölçüde artış gösteren iller arasında olan, komşu ülke vatandaşlarının da özellikle hafta sonları akın ettiği Edirne'de polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin rağbet gösterdiği pazar, çarşı ve AVM'lerde denetim yapan ekipler, Bulgarca anons yapıp maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasıyla her hafta sonu Edirne'ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bulgaristan ve Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM'ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

BULGARCA UYARI ANONSLARI

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri ile ortaklaşa çalışan polis ekipleri, gün boyu gezerek hem esnafın hem de vatandaşların maske takmalarını istedi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayan ekipler, koronavirüsle mücadelede göz açtırmadı. Pazar yerlerinden de gün boyu hem Bulgarca hem Türkçe uyarı anons yapıldı. Öte yandan pazar yerinin belirli bölgelerine de vatandaşlar için hijyen noktaları da oluşturularak önlemler artırıldı.

CADDELER SIK SIK DENETLENİYOR

Kentte, ekiplerin bir diğer ağırlık verdiği noktalar arasında, en kalabalık bölgelerden Saraçlar ve Çilingirler Caddesi yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Bulgar vatandaşların yoğunluk gösterdiği noktalarda gün boyu dolaşarak uyarılarda bulundu. Paket servis yapan lokantalardan aldıkları yiyecekleri cadde ortasında yiyen komşu ülke vatandaşlarını uyaran ekipler, maske takmayanlar için de cezai işlem uyguladı.

TOPLU ULAŞIMDA MASKE VE MESAFE UYARISI

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekipler, kentteki toplu taşıma araçlarını da her gün denetliyor. Kentte ana arterlerde uygulama noktası kuran ekipler, hem taksiler hem de şehir içi taşıma yapan minibüslerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Şoförlerin araçlarında hem dezenfektan hem de yedek maske bulundurup bulundurmadığını kontrol eden poli ekipleri, sık sık uyarılarda bulundu.

'DENETİMLER ARTARAK DEVAM ETMELİ'

Kentte taksicilik yapan Yusuf Gusinyeli, araçlarında sürekli dezenfektan ve yedek maske bulundurduklarını ifade etti. Gusinyeli, "Denetimler çok güzel. İnşallah bu pandemi biter. Biz kendimiz elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz. Maskemiz ve dezenfektanımız var. Maskesiz binerse müşterilerimiz hemen maske veriyoruz. Umarız denetimler artarak devam eder" dedi. Taksicilerden Ömer Kanarya ise denetimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, "Uygulamalar çok güzel. Sürekli olması lazım. Edirne maske ve mesafe konusunda kurallara uyan bir şehir. Maskesiz müşterimiz genelde olmuyor. Umarım bir an önce bu pandemi biter" diye konuştu.

