Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin İpsala ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan Yılmaz Bayraktar, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 22 Kasım´da, Köprü Mahallesi Murat Sokak´ta meydana geldi. Bisikletiyle turdan dönen Yılmaz Bayraktar, sokak üzerinde dengesini kaybederek düştü. Kafasını çarparak, ağır yaralanan Bayraktar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Yılmaz Bayraktar, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bayraktar´ın, Atam Motosiklet Kulübü İpsala temsilcisi olduğu, ayrıca bisiklet ve doğa sporlarıyla uğraştığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-29 12:29:52
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