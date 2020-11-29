Edirne ve Kırklareli'de ana sınıfı ve anaokulları, uzaktan eğitime geçti



EDİRNE, (DHA) EDİRNE ve Kırklareli'deki resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında, Covid-19 tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Okul öncesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi' konusundaki yazısı üzerine Edirne ve Kırklareli'de il hıfzıssıhha kurulları toplanarak, resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım 20204 Ocak 2021 tarihlerinde uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30.11.2020 04.01.2021 tarihleri arasında Kırklareli il genelindeki bağımsız anaokullarında ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında ise uzaktan eğitime geçilmesine, uzaktan eğitimin uygulanmasında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, 'Okul öncesinde uzaktan eğitim' konulu yazısı doğrultusunda hareket edilmesine, belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karar verilmiştir" denildi.,

DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2020-11-29 15:12:47



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