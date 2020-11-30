Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve sulamasında ilk kazma vuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Büyüköğünlü Göleti'nin tamamlanması ile 3 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.



Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Genel Müdür Yıldız, temelden 34,10 metre yüksekliğe sahip Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti'nin 1,83 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını kaydetti. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 136 bin TL zirai gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Söz konusu iş kapsamında gövde sıyırma kazı çalışmaları devam etmektedir.

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