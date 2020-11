Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne 'En iyi Türk, ölü Türk' yazıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)YUNANİSTAN'ın İskeçe kentinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne, 'En iyi Türk, ölü Türktür' yazdı. Irkçı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Mete, " Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef, 'En iyi Türk, ölü Türktür' yazısı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır" paylaşımında bulundu. Şikayet üzerine Yunan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunanistan'ın seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin İskeçe'de oturduğu apartmanın asansörüne kimliği belirsiz ırkçı kişi ya da kişiler tarafından, 'En iyi Türk, ölü Türktür' ile küfürlü yazılar yazıldı. Türk azınlığa müftü üzerinden yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Mete, polise giderek şikayetçi oldu. Saldırıyı çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşan Mete, yazılı bir açıklama yaptı.

'EŞİTLİK VAR DİYENLERİN BU YAZIYI GÖRMELERİ LAZIM'

Yunanistan'da eşitlik var diyen siyasetçilere bu yazıyla seslenen İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, yaptığı açıklamada, "Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef X.A. (ırkçı altın şafak partisi) imzalı Yunanca,' En iyi Türk, ölü Tüktür' ve şahsıma küfürlü yazı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak azınlık rahattır, eşitlik vardır diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler ve basın bu durumlarda hala üç maymunu mu oynayacaktır. Bina sakinleri emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz. Saygılarımla" dedi.

Paylaşımın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yapılan saldırıyı kınadı. Şentop yaptığı paylaşımında, "Batı Trakya´da İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete´nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB, saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabında "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete´ye önelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya´da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz" dedi. Yunan polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıya tepkiler büyüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

