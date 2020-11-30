Bakanlık duyurmuştu yarın başlıyor, son gün kuyruğu oluştu

Edirne’de 1 Aralık itibariyle kentteki toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu olacak. Kent kartlarına HES kodlarını tanımlatmalarını son güne bırakanlar büro önünde kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi ve Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Edirne Toplu Ulaşım Sistemini ve diğer şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanacak tüm vatandaşların HES kodunu kullandıkları kent kartlarına tanımlatmaları zorunlu kılındı.



HES kodunu tanımlamayanlar araçlara binemeyecek

Yarın itibariyle kent kartlarına HES kodunun tanımlamasını yapmayan vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarına binmesine müsaade edilemeyeceğinin duyurulmasının ardından, internet üzerinden kendi imkanlarıyla HES kodunu tanımlayamayan vatandaşlar Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Halkla İlişikler Bürosunda son gün kuyruğu oluşturdu.



Riskli kişi sistem tarafından hemen bildirilecek

Riskli olduğu halde toplu taşımayı kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin de gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacağı bilgisi verildi.

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