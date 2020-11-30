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Çaldığı motorlu testereyle bekçilere yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA

Çaldığı motorlu testereyle bekçilere yakalanan şüpheli tutuklandı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bir evden çaldığı motorlu testereyi çuvala koyup taşıdığı sırada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan B.K., tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, cumartesi akşamı, saat 22.15 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde sırtında çuvalla yürüyen B.K.´yi durdurdu. Çuval içerisinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Örnek Evler Caddesi üzerindeki bir evden çalındığı belirlenen motorlu testere ele geçirildi. Motorlu testereye el konulurken, B.K., gözaltına alındı. Motorlu testere, savcılık talimatıyla sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-30 13:50:14

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