Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne 'En iyi Türk, ölü Türk' yazıldı (2)

MÜFTÜ METE: BU YAZIYLA ŞAHSIMA HAKARETLER YAPILIYOR

Yunanistan'da kendisiyle birlikte 20 Türk'ün yaşadığı apartmana ırkçı yazılar yazılan İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, DHA'ya konuştu. Mete, "Kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türk´tür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor" dedi.

Oturduğu apartmanın önünde açıklama yapan Ahmet Mete, "Geçtiğimiz cuma günü daha önceden bize bayrak yırttığımızı beyan eden işçi kadını biz mahkemeye vermiştik. Mahkemeden bize tebligat geldi. Hemen ardından çok kısa zaman sonra kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türk'tür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor. Biz de bunu emniyet yetkelerine bildirdik. Ardından sosyal medya hesabımdan olayı paylaştım. Tabi bunlar ilk değil, son da değil ama 20 tane Türk ailenin yaşadığı evin içerisine asansöre kadar gelip ırkçı söylemlerde bulunmaları biraz haneye tecavüz ve çok çok özele artık bu işin indiğini gösterdiği için biz bunu yayınladık" diye konuştu.

'IRKÇILIĞIN BİTMESİ GEREKİR

Konuşmasında ırkçılığın bitmesinin gerektiğine vurgu yapan Mete, "Temennimiz bunların olmamasıdır. İnsanlık başka şeylerle boğuşurken, ırkçılığın bitmesi gerekir. Fakat kriz zamanlarında ırkçılık daha çok yükseliyor. Temennimiz bunu yapanların Yunan makamlarınca bir an önce bulunması ve bir daha tekrarlanmaması" dedi.

Mete, Türkiye'den ve Yunanistan'daki Türk yetkililer ve vatandaşlardan gelen desteklere teşekkür etti.Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2020-11-30 14:18:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.