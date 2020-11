İl Sağlık Müdürlüğü: Edirne'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.3

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76.3 olduğu, yoğun bakım hizmetlerinde aksama olmadığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Edirne'deki bazı gazete ve yayın organlarında koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan 'Hastanelerin yoğun bakımlarında boş yatak kalmadı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Edirne İlimizde boş yoğun bakım yatağı bulunmadığına dair yanlış haberlerin yer aldığı görülmektedir. İlimizde şuan itibari ile yoğun bakım doluluk oranı Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda alınan ek tedbirlerle birlikte yüzde, 76.3´tür. Şu an itibari ile korona ve korona dışı yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım hizmetleri herhangi bir aksama olmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2020-11-30 15:21:54



