Radar cezasına karşı motosikletin plakasını bantlayarak değiştirmiş

Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE´de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsünün, radar cezası yememek için plakadaki rakamları bantla değiştirdiğini tespit etti. Sürücüye 505 lira ceza uygulandı.
Merkez Talatpaşa Caddesi´nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, motosikletliyi durdurdu. Yapılan kontrolde, motosikletin plakasında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin dikkati sonucu sürücü U.B.´nin, radar cezası yememek için 976 ile biten motosikletin plakasını bantla 878´e çevirerek, yolculuk ettiği belirlendi. Ekipler, U.B.´ye `plakanın farklı okunmasını sağlamak'tan 505 lira ceza uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-11-30 15:48:36
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