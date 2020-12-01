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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çadırında sıfır temasla işlem

DHA

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çadırında sıfır temasla işlem


Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce  koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşın işlemlerini sıfır temasla yapabilmeleri için kurum bahçesine çadır kuruldu. Çadıra gelenlerin HES kodu sorgulanıp, ateşleri ölçülürken, işlemleri içeride tamamlanıyor.
Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vatandaşın işlemlerinin tamamlanabilmesi için 'sıfır temas' uygulamasına geçti. İşlem gerçekleştirmek isteyenler için müdürlük bahçesinde çadır kurulurken, işler de görevlilerle temas gerçekleştirilmeden yapılıyor. Girişte HES kodu sorgulaması yapılıp, ateşleri ölçülen ve dezenfektan sunulan kişiler, gerekli evrakı çadırda bekleyen görevlilere teslim etmelerinin ardından işlemlerinin tamamlanmasını yine çadırda bekliyor.
'VATANDAŞ ÇADIRDA KARŞILANIYOR'
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Covid19´la mücadele kapsamında hem şahsi hem de kurumsal tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi. Güneren, "Bu manada Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, bölge hizmet binamızın bahçesine bir karşılama çadırı kurduk. Bölge müdürlüğümüzün hizmetleri dikkate alındığında yıl sonu geldiğinde, çok daha fazla vatandaşın buraya gidip gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda, gelen vatandaşımızı ilk karşılama noktası olarak bu çadırı dizayn ettik. Çadırın içerisinde gerekli tüm işlemlerini yapabiliyor olacaklar. Vatandaş, hizmet binamıza geldiği zaman ilk etapta bu çadırda karşılanacak. İşlemine göre dilekçesi alınacak ya da gerekli yardım kendisine yapılacak ve böylelikle içeriye girmeden, girme gereksinimi doğmadan işlemler gerçekleştirilmiş olacak" dedi.
'İŞLEMLER SIFIR TEMASLA YAPILIYOR'
Söz konusu uygulamayla hem müdürlüğe gelenlerin sağlığını hem de çalışanların sağlığını korumayı amaçladıklarını kaydeden Güneren, "Çadır zaten malum açık havada ve korunaklı bir çadır ama yine de açık havada işlem yapılmış oluyor. Vatandaş geldiğinde HES kodu sorgulaması yapılıyor, ateş ölçümü yapılıyor. Yine dezenfektan kullanımı sağlanıyor. Bu tedbirleri zaten daha önceden yapıyorduk. Bunlara ilave olarak sıfır temasla açık havada işlemler yapılıyor. Bu tedbirleri de alarak koronavirüse karşı da mücadeleye devam ederek işlemlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2020-12-01 09:44:58

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