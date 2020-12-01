Edirne´de 3 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, jandarmanın durdurup arama yaptığı araçta yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yayla Limanı Yolu mevkiinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 131 çuvalda piyasa değeri 600 bin TL olan 3 ton kum midyesi ele geçirdi. Yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istendiği belirlenen kaçak midyelere el konuldu. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize bırakıldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-01 10:31:50
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