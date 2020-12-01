Edirne´de 3 ton kaçak midye ele geçirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, jandarmanın durdurup arama yaptığı araçta yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yayla Limanı Yolu mevkiinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 131 çuvalda piyasa değeri 600 bin TL olan 3 ton kum midyesi ele geçirdi. Yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istendiği belirlenen kaçak midyelere el konuldu. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize bırakıldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-12-01 10:31:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.