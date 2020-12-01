Edirne´de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)EDİRNE´de, jandarma tarafından durdurulan araçta Romanya´ya götürülmek istenen bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada Romanya´ya götürülmek istenen ve piyasa değeri 125 bin TL olan bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Kaçak parfümlere el konulurken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-12-01 10:45:27



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