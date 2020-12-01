İşitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirecek çalışmaya uluslararası patent



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi´ndeki Türk bilim insanları, yüzde 60-70 verimle çalışan işitmeye yardımcı protez cihazların temel çalışma prensibini değiştirmek, onları daha verimli hale getirmek için yeni geliştirdikleri `elektrot frekans kodlama yöntemi´ ile Avustralya Patent Enstitüsü´nden uluslararası patent aldı.

Trakya Üniversitesi´nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Bulut'un, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Kara ile birlikte işitme problemi olan hastalara yönelik `Koklear implantta spatial seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir elektrod frekans kodlama yöntemi´ geliştirdiği belirtildi.

Buluşun, insan kulağının farklı frekanslardaki seslerin birbirinden nasıl ayırt ettiğini açıklayan teorilerin yetersiz olması, işitme ölçüm cihazları ve işitmede yardımcı protezlerin (koklear implantlar, işitme cihazları vb.) verimliliğin istenen düzeyde olmaması temel problemleri ile iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıklandığı kaydedildi. Bu mekanizmanın işitme teorilerinin ve buna bağlı olarak geliştirilen işitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirme potansiyeli bulunduğu, ayrıca yüzde 60-70 verimle çalışan işitmeye yardımcı protez cihazların temel çalışma prensibini değiştirmeyi, onları daha verimli hale getirmeyi, spatial seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir elektrot frekans kodlama yöntemi içerdiği bildirildi. Çalışma, uluslararası incelemenin ardından kabul edilerek Avustralya Patent Enstitüsü´nden uluslararası patent aldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşunun 2´nci yılında ikinci patentini alan ve Türkiye´de alanında tek uygulama ve araştırma merkezi olan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde KBB uzmanları, odyologlar ve fizyologların yanı sıra biyofizikçi, moleküler biyolog ve genetikçiler, bilgisayar ve elektronik mühendislerini ve fizikçileri de barındırmaktadır. Merkezin ana amacı alanında yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için çaba harcamak ve ülkemizdeki araştırmacıları bu yönde çalışmalar yapmak için multidisipliner çalışmaya teşvik etmektir. Merkezin alınmış iki patentinin yanı sıra halihazırda uluslararası incelemesi devam eden bir patent başvurusu ve iki yeni patent başvurusu hazırlığı vardır. Ayrıca merkeze Türk ve yabancı birçok önemli bilim insanı danışmanlık yapmaktadır." DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-12-01 14:25:39



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