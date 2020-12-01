Edirne’de yarından itibaren mesai saati değişecek

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Edirne Valiliği, korona virüs kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.0012.30, 13.0016.00 şeklinde olacağını bildirdi.

Edirne Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ Edirne’de kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.0012.30, 13.0016.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurumkuruluşlara ait hükümler saklıdır."ifadelerine yer verildi.

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