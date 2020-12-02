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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısı yayında

İHA

Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısı yayında

Trakya Üniversiteler Birliği İlahiyat Fakültelerinin ortak yayını olarak Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın yayın sahipliğini üstlendiği Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısı bilim dünyasının ilgisine sunuldu.
Sosyal bilimler, ilahiyat, felsefe başta olmak üzere birçok alanda makale kabul edilen ve EBSCO Host’ta indekslenerek bilimsel görünürlüğü artan derginin bu sayısında Saraybosna’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafya değerlendirilecek ve salgın hastalıklara dair ilmî yaklaşımlar ele alınacaktır.
Yayımlanan makalelerden ücret talep etmeyen ve Balkanlar ile ilgili çalışmalara öncelik veren Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Arapça, İngilizce ve Balkan dillerinde yazılan bilimsel makaleler de dergide yer almaktadır.

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