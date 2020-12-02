Caddelere ve pazaryerlerine kişi sınırlaması getirildi

Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kent merkezinde bulunan kalabalık cadde ve pazaryerlerine kişi sınırlaması getirildi.

Edirne İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında toplandı. Toplantıda son dönemde korona virüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ile hasta sayılarında yükseliş görüldüğü ifade edildi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan kısıtlamaların yanı sıra Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca da yeni kararlar alınması görüşüldü.

Kent merkezinde araç trafiğine kapalı olarak bulunan Saraçlar ve Çilingirler Caddelerine girebilecek ve aynı anda bulunabilecek kişi sayısının Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ve diğer önlemlerin eksiksiz alınmasına karar verildi.

Bir kararda pazaryerleri hakkında alındı. Merkezde bulunan pazaryerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısının Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.

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