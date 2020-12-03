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Tunca Nehri kenarında yürüyüş yoluna dikilen direklere tepki

DHA

Tunca Nehri kenarında yürüyüş yoluna dikilen direklere tepki


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Belediyesi'nce yapımına devam edilen Tunca Nehri'nin kıyısındaki yürüyüş ve bisiklet yoluna, aydınlatma direkleri dikilmesine tepki gösterildi. Bölgede öncelikli olarak peyzaj çalışması yapılması gerektiğini söyleyenler, sadece aydınlatma için 150 direk konulmasının gereksiz olduğunu dile getirdi.
Edirne Belediyesi'nce bu yılın ocak ayında Tunca Nehri kıyısında yapımına başlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde ilk olarak beton yol yapıldı. Duruma çevre gönüllüsü derneklerin itiraz etmesiyle beton yol 5 ay sonra kaldırıldı. Devam eden projenin değiştirilmesinin ardından bu kez de söz konusu yol üzerine güneş enerji sistemli 150 aydınlatma direği dikildi. Aydınlatma direklerinin bölgedeki canlı habitatını etkileyeceğini söyleyen çevreciler, duruma itiraz etti.
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, projenin yapılırken, bilim insanlarından yardım alınması gerektiğinin altını çizdi. Eren, söz konusu bölgenin nehir kıyısı ve doğal ortam olduğunu belirterek, "Burası bir kıyı, doğal ortam. Burada bir canlı habitatı var. Bizim dışımızda da canlılar var. Böceği, kelebeği, bitkisi var. Böyle bir projenin buraya yapılması son derece yanlış. Bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 direğin hiçbir anlamı yok. Hele ki doğal bir ortamda sabaha kadar ışık koymanın bir anlamı yok. Buradaki canlı habitatı yok edersiniz. Buraya yapılan yürüyüş yolunun da aslında bir anlamı yok. İnsanlar zaten patika haline dönmüş bir yol üzerinde yürüyorlardı. Gereksiz yere, pahalı malzemeler kullanılarak bir çalışma yapıldı" dedi.
'CANLILARI KORUYAN BİR PROJE OLABİLİRDİ'
Büyük projeler yapılırken, bilim insanlarıyla ortak çalışılması gerektiğini belirten Eren, "Biz önce büyük projeler yapılırken, Trakya Üniversitesi´nde ilgili bölümlerle görüşülmesini istiyoruz. Belki biyoloji bölümüyle burada yaşayan canlıları korumaya yönelik bir proje olabilirdi. Aksine buradaki canlı toprağı ortadan kaldırıp üzerine beton dökmek bir projeye yakışmaz. Bu doğal bir proje değil. Üstelik Edirne Belediyesi´nin geçmişte doğa dostu projelerle ödül almışlığı var. Böyle bir belediye nasıl bu kadar doğaya ve canlılara aykırı proje yapabiliyor. Bunu soruyoruz Edirne Belediyesi´ne" diye konuştu.
'BU KADAR FAZLA DİREĞE GEREK YOKTU'
Bölgede yürüyüş yapan Serkan Memo, elektrik direklerinin gereğinden fazla olduğunu dile getirdi. Memo, "Bence gereğinden fazla elektrik direği yapılmış, bu kadar fazlasına gerek yoktu. Her yer taş ve yeşil alan yok. Ama yürüyüş olarak güzel bir kazandırıldı, o açıdan olumlu buluyorum. Sadece bu kadar fazla direğin konulmasına gerek yoktu diye düşünüyorum" dedi.
'SADECE IŞIKLANDIRMAYLA OLACAK İŞ DEĞİL'
Ayhan Şeremet ise  bölgenin öncelikli olarak yeşillendirilmesi gerektiğini söyledi. Şeremet, "Bildiğim kadarıyla buraya elektrik verilmiyor, güneş enerjisiyle alınıyor. Sadece direklerin fazla olduğunu düşünüyorum. Görüntü olarak güzel bir görüntü değil. Biraz daha azaltılırsa iyi olur. Öte yandan biraz daha çim ekilip etraf yeşillendirilirse güzel olacaktır. Bunlara ek olarak oturma yerleri de konulabilir. Yani sadece ışıklandırmayla olacak bir iş değil, biraz daha güzelleştirilmeli çevresi" diye konuştu.
'DAHA FAZLA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPILMALI'
Tayfun Kenar da bölgede daha fazla peyzaj çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi. Kenar, "Ben bu ışıklandırmayı gece de gördüm, o kadar kötü bir görüntü yok. Sadece çevresinin biraz daha park havasında olması lazım. Özellikle etrafına atılmış çöpler var çok fazla. Bunun yanında yeşilliği daha da arttırılmalı bölgenin. Bence şu anda göze kötü gelmiyor. Aslında eski görüntüsü daha da kötüydü. Sadece biraz daha peyzaj çalışması yapılmalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-12-03 09:15:51

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