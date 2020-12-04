Arş. Gör. Dr. Feyzullah Uyanık’ın kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Feyzullah Uyanık’ın, Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen danışmanlığında doktora tezi olarak hazırladığı çalışması Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

“Tuna’nın Kuzeyine Yönelik Osmanlı Siyaseti ve EflakBoğdan Özerkliğinin Restorasyonu (17741834)” adı ile yayımlanan eserde, 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti’nin himayesinde kalmış olan Eflak ve Boğdan’ın, 17741834 yılları arasında çok aktörlü karmaşık bir siyasî denklemde yaşadığı değişim ve dönüşüm serüveni mercek altına alındı.

Arş. Gör. Dr. Feyzullah Uyanık yaptığı açıklamada, “Küçük Kaynarca Antlaşması’yla (1774) birlikte Rusya’nın Eflak ve Boğdan’daki Osmanlı çıkarlarını tehlikeye atabilecek güce ulaşması, kıyasıya çatışmaların olduğu bir siyaset düzlemini ortaya çıkarmıştır. Rus yükselişi, bölgedeki hassas güç dengesine Avusturya, İngiltere, Fransa ve kısmen Prusya’nın da dâhil olduğu çok aktörlü bir denklem ortaya çıkarmıştır. Osmanlı Devleti'nin, gerek EflakBoğdan’daki iç çekişmelere gerekse de bu siyasî atmosfere karşı elindeki iktidar imkânlarına mütenasip olarak geliştirdiği politikalar, hayli ilgi çekici ve renkli olaylarla örülü bir hikayeyi karşımıza çıkarmıştır. 1774’ten itibaren EflakBoğdan’ın Osmanlı Devleti’ne tabiiyet bağlarının gözden geçirilmesi ve 1834 yılında ‘Regulamentul Organic/Memleketeyn Nizamnamesi’ isimli düzenlemenin kabul edilmesine kadar olan çalkantılı dönemde, Eflak ve Boğdan özerkliği restore edilmiştir. Dönemin siyaset dehlizlerine gizlenmiş ayrıntılarını ortaya çıkarmayı hedefleyen bu eserde, Osmanlı Devleti’nin EflakBoğdan’daki hükümranlık haklarını korumak için titizlikle uyguladığı yönetim ve siyaset stratejileri, çok yönlü bir bakış açısıyla çağdaş kaynakların rehberliğinde ele alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.