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Edirne´de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu

DHA

Edirne´de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün önceden kurulan halk pazarında yoğunluk oluştu. Bağışıklık sisteminin önem kazandığı koronavirüs sürecinde vatandaşlar, özellikle C vitamini deposu mandalina ve portakal gibi meyvelerden kilolarca aldı.
Türkiye genelinde hafta sonu yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Edirne´de her cumartesi kurulan halk pazarı, cuma günü kuruldu. Kısıtlama öncesi mutfak alışverişi yapan vatandaşlar pazar yerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen C vitamini deposu yiyeceklere yönelen vatandaşlar, kilolarca portakal ve mandalina gibi meyve satın aldı.
Pazar esnafından Ramazan Yerlisu, "Hafta sonu yasak olması nedeniyle bugün tezgah açtık. Normalde daha da kalabalık oluyor. Yasaklardan dolayı böyle. Genelde meyve alıyorlar. Özellikle koronavirüse karşı korunma amaçlı C vitamini deposu olduğu için mandalina gibi meyveleri tercih ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar tezgahları doldurmaya çalışıyoruz" dedi.
'DOĞAL BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ'
Alışveriş için pazara gelen Tamer Kıvrak, genellikle meyve almaya özen gösterdiğini belirterek, "Muz, mandalina, portakal gibi meyveler alıyorum. Koronadan korunmak için, çocuklarımıza vitamin olsun diye alıyorum. İki çocuğum var. Elimizden geldiği kadar doğal beslenmelerine özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Ailesiyle haftada 5 kilo meyve tükettiklerini söyleyen İsmail Göktan da, "C vitamini olduğu için, çocuklar bol bol tüketsin diye alıyorum. Hazır evde oldukları bu dönemde sağlıklarını korumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Normalde okul zamanı fırsatları olmuyor. Evdeyken böyle vitamin bazlı yiyeceklerle onları korumaya çalışıyoruz. Ailemiz biraz kalabalık olduğu için haftada neredeyse 5 kilo meyve tüketiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-12-04 14:35:15

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