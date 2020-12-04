Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu tilki, tedaviye alındı.

Keşan´da, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Keşan Gala Gölü Milli Park Şefliği´ne getirildi. Yaralı tilki, veterinerlerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi´ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-12-04 17:25:28



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