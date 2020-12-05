Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nde görevli şoför Serkan Yıldırım (44), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Serkan Yıldırım´a, 10 gün önce koronavirüs teşhisi konuldu. Tedavisi evinde süren Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Serkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım´ın cenazesi, bugün ilçeye bağlı Büyükdoğanca köyünde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-05 11:56:47
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