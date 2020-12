Kısıtlamada, Edirne'deki sokak hayvanlarını nöbetleşe beslediler

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler, sokak hayvanlarını aç kalmamaları için nöbetleşe besledi. Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, hazırladıkları çizelgeyle şehrin belli noktalarına dağılarak, vatandaşlardan gelen kuru ve yaş mamalarla besleme yaptıklarını belirterek, "Tabii ki her köpeği sokak sokak besleme imkanımız ne yazık ki yok ama en azından toplu olan bölgeler için bir besleme çizelgemiz var ve onu uygulamaya çalışıyoruz. Bu çizelgenin devam etmesi özellikle bizlere gelecek mama bağışlarına bağlı" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'deki hayvansever dernekler, sokak hayvanlarının aç kalmalarını önlemek için çalışmalarını oluşturdukları çizelge ile sürdürdü. Çizelgeyle nöbetleşe besleme etkinliği yapan dernekler, kendi bölgelerinde toplu yaşayan sokak hayvanlarına, vatandaşlardan gelen bağışlarla edindikleri yaş ve kuru mamaları dağıttı.

'TOPLAMDA 5 GRUP BESLEME YAPIYORUZ'

Kentte faaliyet gösteren Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, özellikle restoran ve lokantaların kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlandıklarını ifade ederken, vatandaşlardan da bu konuda yardım beklediklerini söyledi. Özellikle kısıtlama sürecinde tüm hayvan besleyenler gibi kendilerinin de sıkıntı çektiklerini kaydeden Islattı, "Bunun en önemli sebebi de çoğu lokantanın ve restoranın kapanmış olması ya da çok daha az kapasiteyle hizmet veriyor olmasından kaynaklanıyor. Buralardan beslenen hayvanlar artık daha da sıkıntı yaşamaya başladı. Edirne'de aslında diğer şehirlere göre biraz daha iyiyiz diyebilirim. Çünkü biz bu besleme programına ilk pandeminin çıktığı ve kısıtlamaların geldiği zaman da yapmıştık. Nöbetleşe besleme çizelgesi hazırladık ve bunu uygulamıştık. Bugün yine başladık. Yasakların artmasıyla beraber şu an Bir El Bin Nefes Derneği, 22 Dost Eli Derneği, Kedi Babası Kerem ve Şenay Patiler grubu ile Edirne Belediyesi olmak üzere şu anda 5 grup Edirne'de sahada besleme yapıyorlar" dedi.

'DEVAM EDEBİLMEMİZ GELECEK MAMA BAĞIŞLARINA BAĞLI'

Her grubun kendi besleme bölgesi olduğunu söyleyen Islattı, "Her gün besleme yapılıyor, her gün bir grubun belirli bölgeleri var. Tabii ki her köpeği sokak sokak besleme imkanımız ne yazık ki yok ama en azından toplu olan bölgeler için bir besleme çizelgemiz var ve onu uygulamaya çalışıyoruz. Bu çizelgenin devam etmesi özellikle bizlere gelecek mama bağışlarına bağlı açıkçası. Devam ettirebilmemiz gönüllülerin destekleriyle oluyor" diye konuştu.

'BİZ SADECE ELÇİYİZ'

Yiyecek bulabilmek için birçok yöntem denediklerini ifade eden Yağmur Islattı, "Belli kurumlarla görüşmelerimizi zaten gerçekleştirmiştik, o kurumlardan kalan yemekleri topluyoruz. O yemekleri özellikle hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde kullanıyoruz. Ekmek almaya çalışıyoruz. Bunun dışında ismini geçirdiğim tüm dernek ve platformların bir mama kumbara hesabı var. Buradan dileyenler, 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo kendi bütçesine göre mama seçerek bizlere gönderebiliyorlar. Biz sadece elçiyiz. Yani onların bizlere gönderdiği mamalarla burada besleme yapıyoruz zaten" dedi.

'SOĞUKTAN ÖLMEMELERİ İÇİN BESLENMELERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Özellikle soğuk kış aylarının başlamasıyla herkesin kapısının önüne bir kap mama ve bir kap su bırakması gerekliliğinin altını çizen Islattı, "Zaten artık kış ayı yaklaşıyor. Bugün hava biraz güzel ama 2 gün önce eksi 5 dereceyi gördük ve aynı gün Sarayiçi bölgesinde bir yavrumuzun donarak öldüğüne de şahit olduk ne yazık ki. Soğukta hayvanların beslenmesi daha da önem taşıyor. Kendi vücut ısılarını koruyabilmeleri açısından, yaşama tutunabilmeleri açısından yemek çok daha önemli. Bunun dışında belli hastalıklar, sıkıntılar oluyor. Çözülmeye çalışıyor, ilaçlanmaya çalışıyor ama bunlar uzun sürecek tedaviler. Destek her zaman, her şehre lazım. Hayvanların aslında keşke hepsinin birer yuvası olsa. Hiç kimsenin çok kapasitesi yok. Yani buradaki bir yavruyu burada yaşamaya mahkum etmek yerine, birinin ona yuva bulması aslında en garanti çözüm" diye konuştu.

