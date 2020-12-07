Edirne´de kısıtlama saatinde 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de `dur´ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan D.Ö., polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti yanında olmadığı için kaçtığını öne süren D.Ö.´ye ehliyet bulundurmamak ve `dur´ ihtarına uymamaktan 576 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmetiği için de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 3 bin 726 lira idari para cezası uygulandı.
Edirne´de Tunca Köprüsü girişinde bekçilerin `dur´ ihtarına uymayan D.Ö. aracıyla bölgeden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri D.Ö.´nün peşine düştü. Karaağaç bölgesinde yaşanan kovalamacanın ardından D.Ö. aracıyla İstasyon Mahallesi´nde durduruldu. D.Ö. yakalanmasının ardından ehliyeti yanında olmadığı için kaçtığını ifade etti. Araçta arama yapan polis ekipleri, D.Ö.´ye ehliyet bulundurmamak ve `dur´ ikazına uymamaktan 576 lira, sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmaktan ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 3 bin 726 lira idari para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-12-07 00:50:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.