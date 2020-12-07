Avrupa’nın en büyüğü, pandemide de durmadı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat rakamları açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa’nın en büyüğü, pandemide de durmadı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat rakamları açıklandı

İHA

Avrupa’nın en büyüğü, pandemide de durmadı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat rakamları açıklandı

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, pandemide durmadı. Kapıkule’de, 2020 yılı verilerine göre an itibariyle toplam 641 bin 305 tır aracına giriş çıkış işlemi yapıldı.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, uygulanan üst düzey korona tedbirleri meyvelerini verdi. Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, 2020 yılında an itibariyle 641 bin 305 tır aracı giriş çıkış yaptı. Alınan Kovid 19 tedbirleri arasında günlük ortalama binin üzerinde tır aracına giriş ve çıkış işlemleri yapılarak, ihracat ve ithalat kesintisiz olarak devam etti. Türkiye'ye, 322 bin 183 tır aracı giriş yaparken, 319 bin 122 tır aracı da ülkeden çıkış yaptı.
Pandemiye rağmen alınan üst düzey önlemlerle, 2020 yılında 11 aylık süre içerisinde işlem sayılarında rekor verilere ulaşılarak, toplam 821 bin 685 yolcu aracına da işlem yapıldı. Ayrıca, söz konusu sınır kapısını bu yıl içerisinde 3 milyon 101 bin 155 yolcu kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne´de kısıtlama saatinde 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Edirne´de kısıtlama saatinde 'dur' ihtarına uymayan ...
Hapisten yeni çıkan 15 yaşındaki hırsız yine rahat durmadı
YEREL HABERLER Hapisten yeni çıkan 15 yaşındaki hırsız yine rahat ...
Kısıtlamada, Edirne'deki sokak hayvanlarını nöbetleşe beslediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada, Edirne'deki sokak hayvanlarını nöbetleşe ...
Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
YEREL HABERLER Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden ...
Kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan motosikletli genç, kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan motosikletli genç, ...
Eski payitahtta ‘korona’ sessizliği Hafta sonu kısıtlaması sonrası Edirne sessizliğe gömüldü
YEREL HABERLER Eski payitahtta ‘korona’ sessizliği Hafta sonu ...
Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X