Trakya´da koyun ve keçilerin verimliliği artırılacak



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen `Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi´ kapsamında Edirne´deki üreticilere 'Karacabey merinosu' ırkı 78 adet damızlık koç dağıtıldı.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, bakanlık tarafından uygulanan `Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi´ kapsamında Bursa Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nden temin edilen 78 `Karacabey merinosu´ ırkı damızlık koçun merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Meriç, Uzunköprü, Keşan, Enez, İpsala ilçelerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve projeye başvuruda bulunan yetiştiriciler arasında yapılan kurayla dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bölgenin şap hastalığından korunmuş olduğu için Anadolu´dan Trakya´ya hayvan geçişlerinin bir takım özel şartlara bağlı olduğu belirtilerek, "Bunun için dağıtımı yapılan koçlar 1 ay süreyle Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde karantina altına alınmış, daha sonra hepsinden kan alınarak laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra sevklerine izin verilmiştir. İlimizde proje kapsamında 2017 yılında 92, 2018 yılında 121 damızlık koç yetiştiricilerimize dağıtılmıştır. Bakanlığımız tarafından uygulanan `Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi´ ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır" denildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-12-07 13:24:41



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