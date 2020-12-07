Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iş yeri çalışanı A.K., bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde bulunan, tütün mamullerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi. A.K. ile iş yerinde bulunanlar arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanı A.K., tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Silahı kullandığı belirlenen A.Ö.'nün aralarında bulunduğu 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-12-07 14:11:45



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