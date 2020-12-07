Başörtülü kadın, 'Türban bana batıyor' diyen komşudan şikayetçi oldu



Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)İSTANBUL'dan akraba ziyaretine Edirne'ye gelen Gülsüm Ş. (24), iddiaya göre market alışverişi dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö.,"Bunları görmek istemiyorum, türban bana batıyor" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gülsüm Ş. olay sonrası Raşit Ö.'den şikayetçi olurken, "İlk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil, birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir şey yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Şikayetçi olduk ve peşini bırakmayacağız" dedi.

Olay Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Gülsüm Ş., ablasını ziyaret için geldiği Edirne'de yürüme mesafesinde bulunan markete ekmek almak için çıktı. Market dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö.'nün balkondan türbanı ile ilgili sözlü saldırısına uğrayan Gülsüm Ş. şoke oldu. İddiaya göre olay anında içki içtiği belirtilen Raşit Ö., Gülsüm Ş.'ye "Bunları görmek istemiyorum, türban bana batıyor" diyerek hakaret etti. Gülsüm Ş. ise olay sonrası durumu aynı zamanda avukat olan eniştesi Tarık Hatipler'e bildirerek Raşit Ö.'den şikayetçi oldu.

'TÜRBAN BANA BATIYOR DEDİ'

Ablasının yanına 1 haftalığına ziyarete geldiğini dile getiren Gülsüm Ş., "Markete ekmek almaya gitmiştim. Dönüşümde balkondan birisinin bir şeyler söylediğini fark ettim ancak üzerime alınmadım. Daha sonra tekrar edince 'buyurun beyefendi, bana mı söylüyorsunuz' dedim. O da 'evet size söylüyorum' diyerek tüm türbanlıların üzerine bela okudu. 'Bunları görmek istemiyorum, türban bana batıyor' dedi. 'Ortadoğu zihniyetini taşıyıp, Araplara özenip batının nimetlerinden faydalanamazsınız' dedi. Ben de ne demek istediğini sordum. 'Sen git kocan gelsin' dedi bana. Aynı sitede eniştem oturuyor. 'O benim eşim değil' dedim. Ardından 'Kocan kimse o gelsin' deyip küfür etti. Daha sonra 'hepiniz dini kullanıyorsunuz' dedi. Ben cevap veremedim dolayısıyla çünkü böyle konuşma tarzına hiç alışkın değilim. Küfürü tekrarlayınca ben ismini soy ismini öğrenip, 'şimdi gidiyorum, daha sonra görüşmek üzere' deyip aynı zamanda avukat olan eniştem Tarık Hatipler'e gittim" dedi.

'HERKES BİRBİRİNE SAYGI DUYMAK ZORUNDA'

Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., "Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda" diye konuştu.

'ADALETİN SAĞLANACAĞINA İNANIYORUZ'

Gülsüm Ş.'nin avukatı Tarık Hatipler de yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Hatipler, "Böyle şeyler yaşamak bizi çok fazla üzen bir hadise haline geldi. Beyefendi balkonda içkisini içerken, 'siz benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız' diyerek veryansın ve hakaret ifadeleri kullanıyor. Gereken hukuki süreç sürüyor. Beyefendinin ifadesini aldılar, gözaltında kaldı. Suçun unsuru bakımından tutuklanacak bir durum olmadığının farkındayız. Fakat, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak diye tahmin ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-12-07 18:05:57



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