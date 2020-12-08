Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ramadan Menekşe (64) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramadan Menekşe yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Menekşe, ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramadan Menekşe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Menekşe'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2020-12-08 15:42:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.