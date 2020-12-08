Keşan’da toplu taşımaya sıkı denetim

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Yolcuların 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin toplu taşıma yasağını denetleyen ekipler, araç içlerinde tek tek HES Kodu taraması yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Aynı zamanda araçların kış lastiğini denetiminin de yapıldığı denetimlere, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ertan Erkan da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda belirlenen bir noktada hem şehir içi minibüsleri hem de ticari taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve şoförlere, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Belediye zabıta ekipleri, yolcuların HES kodlarını kontrol ederken, trafik polisleri ise minibüs ve taksilerin kış lastiklerini kontrol etti. Öte yandan araç içinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı bireylere getirilen toplu taşıma araçları kullanma yasağına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, şüphelenilen bazı yolculara yaşlarını sordu.

Denetime katılan Keşan Kaymakamı Yılmaz, toplu taşıma araçlarında sık sık denetim yapıldığını belirterek, Keşan'daki sürücü ve yolcuların belirtilen önlemlere uyduğunu belirtirken, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise minibüs ve taksilerde korona virüs tedbirlerine uyulduğunu kaydederek, "Özellikle minibüslere 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı yolcu alınmıyor. Maskesizlik ise bitmiş. Artık kimse maskesiz minibüse binmiyor. Maskesiz olanlara da zaten minibüsçülerimiz maske veriyor. Halkımız güvenle toplu taşıma araçlarında seyahat edebilir" dedi.

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