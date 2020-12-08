Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüsten öldü

UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde Türkan Kızıl (73) ve eşi Recep Kızıl (75), koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Uzunköprü´de yaşayan Türkan ve Recep Kızıl çiftine, yaklaşık 15 gün önce başvurdukları Uzunköprü Devlet Hastanesi´nde koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alındı. Durumları ağırlaşan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri süren Kızıl çifti, dün 1 saat arayla doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Türkan ve Recep Kızıl çiftinin cenazeleri, bugün Uzunköprü şehir mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2020-12-08 18:28:30
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