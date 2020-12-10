Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler, sokakta konser veriyor



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında halkın cenazede yoğunluk oluşturmaması için belediyeden yapılan cenaze anonsları kaldırıldı. Kentin ana caddelerinde yoğunluk olduğu gözlenirken, Roman müzisyenler de sokaklarda yerlerini alarak konser veriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Edirne'de, önlemler de artırılıyor. Salgınla mücadele kapsamında halkın cenazede yoğunluk oluşturmaması için belediyeden yapılan cenaze anonsları kaldırıldı. Valilik ve belediye ekiplerinin ortaklaşa dezenfeksiyon çalışması yaptığı kentte yaşayanlar, salgına aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın edip, kalabalık oluşturuyor. Kentin alışveriş merkezi olan ve kişi sayısıyla girişine kısıtlama getirilen, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde günün belirli saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İnsan yoğunluğunu fırsat bilen Roman müzisyenler de cadde üzerindeki yerlerini alarak konser veriyor. Çoğu maske takan kişilerin bir bölümünün ise sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kalabalık caddede halkı maske, mesafe ve hijyen konularında sık sık anonslar yaparak uyarıyor. Kuralları ihlal edenlere ise ceza uygulanıyor.

Öte yandan daha önce tel örgü çekilerek, kapatılan oturma banklarının bazılarının örgülerinin söküldüğü ve üzerinde oturulduğu görüldü.

'CENAZE ANONSLARINI KALDIRDIK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte vaka sayısının artmasının ardından vatandaşın cenazelerde kalabalık oluşturmaması için belediye hoparlörlerinden cenaze ilanlarını kaldırdıklarını söyledi. Salgınla mücadelede çalışmaların yoğun devam ettiğini belirten Gürkan, "Cenaze bizim için çok anlamlı, bütün insanlık için. Bizim dinimize göre de cenaze namazı kılınmadan defin etmiyoruz, böyle bir geleneğimiz ve dini hassasiyetimiz var. Bir insana karşı son görevidir insanın ama hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu cenazelerde 30 kişiden fazla kişi olmaması için kısıtlama getirdi. Edirne'de birçok insan birbirini tanır, vatandaşımızın da bu konuda hassasiyeti vardı. Bir cenaze olduğunda şehrin değişik bölgelerinde de tanıdıklarının duyabilmesi maksadıyla belediye hoparlörlerinden ilan ediyorduk, yakınlarının isteği üzerine. Ama namaz vakitlerine bağlı olarak artık cenazelerinin camilerden de kaldırılmaması nedeniyle biz de belediye hoparlörlerinden cenaze ilanlarının yayınlanmaması kararı aldık. Cenazeleri belediye sitesinden ve yerel gazetelerden yayınlıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2020-12-10 09:37:38



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