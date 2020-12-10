Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini iyileştirme çalışmaları kapsamında 2008 yılında alımı yapılan fakat sonraki süreçte kullanılmadığı için hizmet dışı kalan iki adet golf aracı, üniversite çalışanlarının teknik desteği sonucu tek bir araç haline getirildi.

Modernize edilen araç, erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanların kullanımına açılırken, hizmetten kolayca yararlanabilmeleri için iletişim hattı da kuruldu.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, kurumun envanter kaydında olup kullanım dışı olan malzemeleri geri dönüşüm kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirerek öğrenci ve çalışanların kullanımına sunuyor. Her malzemenin geri dönüştürülebileceği düşüncesiyle hareket eden Üniversite Yönetimi bu kapsamda, 2008 yılında kuruma kazandırılan iki adet sekizer kişilik golf aracını çalışabilir tek bir araç olarak birleştirerek erişilebilirlik ihtiyacı duyan çalışan ve öğrencilerinin kullanımına sundu.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’ndeki fakülte, birim ve tesisler arasında ring görevi üstlenecek araç, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite bünyesindeki Ulaştırma Birimi’ne teslim edildi.



Aracın yenileme ve bakım organizasyonu kurum çalışanları tarafından yapıldı

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, kullanılmayan ve çalışamaz vaziyette olan iki adet golf aracını tek bir araç olarak birleştirdiklerini açıkladı. Araçların, üniversite çalışanları tarafından gerekli onarım ve bakımlarının yapılmasının ardından kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Öğr. Gör. İşçimen, “Kurumumuz bünyesinde görev yapan Bahçe, Peyzaj ve Temizlik ile Ulaştırma ekibi ortaklığında yürütülen çalışma sonucu ortaya yepyeni bir araç çıktı. Hizmet dışı kalan araçlarımızı, çalışanlarımızın bakım ve onarım çalışmaları sayesinde yeniden kullanılır hale getirdik, engelli ve erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanlarımızın kullanımına sunduk” dedi.



Whatsapp iletişim hattı kuruldu

Erişilebilirlik ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması için iletişim hattı kurulduğunu belirten Öğr. Gör. İşçimen, erişilebilirlik ihtiyacı duyan çalışan ve öğrencilerin birimler tarafından belirlenerek bu iletişim hattı üzerinden görevli isimlerle irtibat kurabileceğini sözlerine ekledi.

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