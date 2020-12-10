Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın bugün fırtına olarak eseceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce rüzgarın bugün Edirne´nin güney kesimlerinde yer alan Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçerinde kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-12-10 13:11:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.