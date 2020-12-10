Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın bugün fırtına olarak eseceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce rüzgarın bugün Edirne´nin güney kesimlerinde yer alan Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçerinde kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-12-10 13:11:23



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