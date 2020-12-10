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Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı

DHA

Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın bugün fırtına olarak eseceği belirtildi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce rüzgarın bugün Edirne´nin güney kesimlerinde yer alan Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçerinde kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-12-10 13:11:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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