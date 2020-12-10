Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal adliyeye sevk edildi DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Tutuklu bulunduğu hapishanede ölüm orucu tuttuğu için mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi avukat Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı. Aytaç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin; DHKPC terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığı ifade edildi.



Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKPC'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKPC'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti"



10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ünsal, başlattığı ölüm orucu sonucu 3 Eylül 2020 tarihinde mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye edilmişti. Ünsal, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından tutuklama talebiyle Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

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