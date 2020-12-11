DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKPC'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
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