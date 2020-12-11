Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti

DHA

Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Ar-Ge şirketinde, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hastalar için büyük önem taşıyan mekanik ventilatör (solunum cihazı) üretildi. Biyomedikal mühendisi Cem Yakut, "Cihazı üretmemiz 4 ay sürdü çünkü hem elektrik tasarımını hem kutu tasarımını kendimiz yaptık. Bu cihazın CE Belgesi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da doğrulanması lazım. Oradaki sonuçlar çıktıktan sonra satışa sunulmaya hazırdır. Dosyasını hazırladık, aralık sonunda testlere göndereceğiz" dedi.
Koronavirüs salgını sürecinde özellikle yoğun bakımlarda kullanılan ve yurt dışından ihraç edilen mekanik ventilatör ihtiyacını karşılamak için Edirne'de Ar-Ge şirketi çalışanları harekete geçti. Şirket sahibi, inşaat mühendisi Kenan Özgören ile biyomedikal mühendisi Cem Yakut, 4 aylık çalışmanın ardından yerli ve milli mekanik ventilatör üretmeyi başardı. Türkiye'de özel firmanın ürettiği yoğun bakıma uygun mekanik ventilatör cihazından sonra Türkiye çapında üretilen ikinci ventilatör olma özelliği taşıyan cihaz için CE Belgesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu testlerini bekleyen şirket çalışanları ardından seri üretime geçmeye hazırlanıyor.
'TÜM ASGARİ GEREKSİNİMLERİ SAĞLIYOR'
Cihazın akciğer kapasitesine göre 50 mililitre ile 1000 mililitre arasında oksijen sağladığını söyleyen biyomedikal mühendisi Yakut, solunum destek ünitelerinin eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla mekanik ventilatör yapma gereksinimi duyduklarını dile getirdi. Yakut, "Tüm asgari gereksinimleri sağlayan bir temel üzerine oturttuk. 50 mililitre ile 1000 mililitre arasında akciğer kapasitesine göre oksijen sağlayabiliyor. Çocuk hastalar da yetişkin hastalar da bu cihazı kullanabilir. Hastane sistemlerindeki tüp oksijen kaynağı gibi sistemlere de uygun bir şekilde tasarladık" diye konuştu. 
Ürettikleri mekanik ventilatörün taşınabilir sistem olduğunu belirten Yakut, "İçine yerleştirdiğimiz pillerle de yaklaşık 4 saat elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabilir bir cihazdır. Cihazı üretmemiz 4 ay sürdü. Çünkü hem elektrik tasarımını hem kutu tasarımını kendimiz yaptık. Bu cihazın CE Belgesi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da doğrulanması lazım. Oradaki sonuçlar çıktıktan sonra satışa sunulmaya hazırdır. Dosyasını hazırladık, aralık ayının sonunda testlere göndereceğiz" dedi.
'AYDA 1000 ADET ÜRETEBİLECEK POZİSYONDAYIZ'
Şirket sahibi inşaat mühendisi Özgören de cihazın her şeyiyle yerli ve milli olduğunu ifade ederek, "Üretim projemizi buna göre hazırladık ve şu anda ayda 1000 adet üretebilecek pozisyondayız. Biz bu cihazı hiçbir yerden destek almadan yaptık. Tamamen şahsi sermayemizle yaptık. Ülkemizin bu zor günlerde böyle solunum cihazlarına ihtiyacı olduğu dönemler yaşıyoruz. Bu zor dönemleri aşmaya katkıda bulunmak amacındaydık" diye konuştu.
'YURT DIŞINDAN ŞİMDİDEN TALEP VAR'
Ürettikleri cihazın, ithal edilen cihazlardan daha ucuz olduğunun da altını çizen Özgören, "Bu cihazlar yurt dışından satın alınıyordu. Bizim fiyatlarımız, yurt dışından satın alınan cihazların çok altında olacak. Fiyatlandırma konusunda da çalışmalarımız var. Cihazı yerli olarak ürettik ve ayrıca yurt dışına da satmayı amaçlıyoruz. Şu anda Guatemala ve İran ile görüşmelerimiz var. Belgelerimizi aldıktan sonra ihraç etmeyi de düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-12-11 09:10:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi ...
DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
YEREL HABERLER DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li ...
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ...
Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li ...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal adliyeye sevk edildi DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan DHKP-C’li ...
Edirne’de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi bulundu Isınmak isterken canından oldu Mahalle sakinleri: “En sonunda olacağı buydu, başı boş yerde her şey olur”
YEREL HABERLER Edirne’de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi ...
Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Edirne için 'fırtına' uyarısı
Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde
YEREL HABERLER Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve ...
(Özel Haber) Kolin İnşaat’tan Kapıkule’ye demiryolu; köylüye mera arazisi Zamanı kısaltan dev projede tarım ve hayvancılığın geleceği de inşa ediliyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Kolin İnşaat’tan Kapıkule’ye demiryolu; ...
Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları: “Biz de insanız, bizim de ailemiz var”
YEREL HABERLER Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa ...
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler, sokakta konser veriyor
YEREL HABERLER Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de ...
Keşan’da karantinadaki 4 kişi adreslerinde bulunamadı
YEREL HABERLER Keşan’da karantinadaki 4 kişi adreslerinde bulunamadı
Keşan Siğilli Bamyası coğrafi işaret aldı
YEREL HABERLER Keşan Siğilli Bamyası coğrafi işaret aldı
DSİ, Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı
YEREL HABERLER DSİ, Trakya’daki barajların doluluk oranlarını ...
Uzunköprü Belediyesi 'sıfır atık' konusunda öncü belediyelerden
YEREL HABERLER Uzunköprü Belediyesi 'sıfır atık' konusunda öncü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X